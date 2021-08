-

Nell'ultimo bollettino regionale Covid-19 i nuovi casi sono 358 su 14.554 test, con un tasso di positività del 2,46%. Due i decessi registrati in 24 ore. Le province con più contagi sono Bari, Bat e Lecce. I pazienti Covid negli ospedali pugliesi sono 163: resta stabile il numero delle persone in terapia intensiva, 23, mentre aumentano i ricoverati in area non critica, 140. Le persone attualmente positive sono 4.321. Dall'inizio della pandemia sono state registrate 6.686 vittime.