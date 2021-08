Redi Hasa tra Bach e cori polifonici albanesi, la Taranta arriva a Galatone

-

Il festival della Notte della Taranta fa tappa a Galatone il 19 agosto, in Piazza Santissimo Crocifisso, in avvicinamento al Concertone del 28 agosto a Melpignano, dove la 24esima edizione sarà condotta da Enrico Melozzi e Madame. L'evento sarà trasmesso per la prima volta da Rai1 in differita il 4 settembre. La serata di Galatone si apre alle 19.00 con il Laboratorio di Pizzica, danza libera scandita dal ritmo del tamburello. Alle 21.00 la musica continua con Le sorelle Gaballo. I loro canti alla "stisa", di una parte del Salento (Arneo-Nardò) poco indagato e ancor di più nell'approccio al femminile, che nel canto polivocale trova un canale privilegiato per esprimere le emozioni. Alle 22.00 c'è Redi Hasa, violoncellista dell'ensemble di Ludovico Einaudi, con il progetto Bach is Back. Sul palco con lui, le voci femminili di "Jehona" (Irini Qirjako, Fiqirete Kapaj, Sabahet Vishnja, Irena Saraci, Nevila Matja Hasa), coro polifonico albanese di tradizione popolare diretto dalla maestra Irini Qirjako, una delle cantanti folk più popolari d'Albania. E ancora Ekland Hasa, già pianista solista del teatro dell'Opera di Tirana e autore degli arrangiamenti, con il percussionista Vito De Lorenzi.