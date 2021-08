Bari. "Non chiudete la scuola Carlo Del Prete"

L'istituto Carlo Del Prete a Bari

Tornano a protestare i genitori sulla vicenda dell'istituto statale Carlo Del Prete di Bari, edificio di pregio architettonico svuotato” di classi e suppellettili e sui gravano, sostiene il comitato " le mire del II Municipio, che rifiuta inspiegabilmente l’imponente sede in costruzione destinata ad ospitare i suoi uffici (da tempo in smart working) preferendo occupare i locali della scuola, rivelando una visione che disprezza i luoghi della cultura e della memoria, oltre che un’idea disinvolta di utilizzo del denaro pubblico". I genitori tornano a chiedere che si blocchi il progetto, che si salvaguardi la Del Prete, allocandovi tutte le classi trasferite altrove e mettendola a disposizione delle scuole che soffrono il sovraffollamento, per consentire la ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza. Un appello che rivolgono anche al nuovo direttore dell'Ufficio scolastico regionale.