Manifestazione di lavoratori ex Ilva in cassa integrazione sotto la Regione

protesta lavoratori ex ilva davanti la presidenza della regione Puglia

I lavoratori dello stabilimento siderurgico di Taranto rimasti alle dipendenze dell'Ilva in As, in regime di cassa integrazione straordinaria, questa mattina sono tornati a protestare sotto la presidenza della Regione Puglia per sollecitare l'avvio del progetto di lavori pubblica utilità e l'integrazione salariale. Durante la manifestazione è stata bloccato temporaneamente un tratto del lungomare di Bari.