Festa di laurea proibita, 24 ragazzi identificati

Per riuscire a stanarli, la polizia ha dovuto chiedere l'intervento di un'autoscala dei vigili del fuoco. Decine di ragazzi erano lietamente assembrati su un terrazzo per festeggiare una laurea, a dispetto della quiete pubblica e delle norme antiCovid. La musica ha disturbato i vicini che hanno chiamato gli agenti delle Volanti. Ma questo non è bastato a spaventare i "festaioli", nè il genitore di uno di loro presente in casa. Tutti si sono rifiutati di aprire la porta. Solo quando sono intervenuti i vigili del fuoco la festa è finita. Ma gli agenti non hanno lasciato correre e si sono appostati a fari spenti in strada per bloccare e identificare uno a uno tutti i partecipanti alla festa proibita. In tutto 24 soggetti che potrebbero essere denunciati oltrecchè per disturbo della quiete pubblica anche per resistenza a pubblico ufficiale.