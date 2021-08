Canti, tamburello e vino rosso. Cena di compleanno pugliese per Madonna

Ostuni, cena di compleanno per la popstar Madonna

Diffuse in Rete le immagini di un'altra calda serata pugliese della popstar Madonna, in Puglia per festeggiare con la famiglia il suo 63esimo compleanno. Serata a Ostuni, movimentata dall'incursione musicale dell'ensemble murgiano Terraross, che ha condiviso sui suoi profili social il filmato realizzato dalla cantante italoamericana. Le diverse sequenze mostrano l'arrivo della comitiva al ristorante della comitiva e il momento di festa culminato nel coro festoso che ha intonato "Bella Ciao". I commensali hanno cantato accompagnandosi con tamburelli e brindando, sul finale, alla festeggiata.