Fortunato a Tokyo, maxi schermo ad Andria

maxi schermo

"Un sogno raggiunto dopo anni di durissimo lavoro che è diventato anche il sogno della città", dichiara l'assessora comunale allo Sport, Daniela Di Bari che invita la cittadinanza a esporre "su balconi e finestre il Tricolore. Un piccolo gesto di sostegno e vicinanza per Francesco che si troverà a correre la gara della vita". Nel chiostro ci saranno "gli amici e la famiglia dell'atleta

che così condivideranno un evento che per la nostra città è già storico", aggiunge Di Bari sottolineando che "ci sarà disponibilità fino a esaurimento posti, perché ovviamente si starà seduti, distanziati e con le mascherine". "Comunque andrà - conclude l'assessora - per noi ha già vinto".