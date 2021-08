Omicidio in un autolavaggio a San Severo

watchfolder_TGR_PUGLIA_WEB_764447_EFFETTI OK OMICIDIO SAN SEVERO TGR ED II 14082021.mxf

Secondo quanto accertato dagli investigatori la vittima si trovava nei pressi di un autolavaggio, in via Leone Miucci quando è stato avvicinato da un'automobile dalla quale sono stati sparati diversi colpi d'arma da fuoco che hanno colpito Bonaventura, morto in ospedale, e altre due persone che in quel momento si trovavano nell'autolavaggio: un uomo di 27 anni e un bambino di 12 anni che hanno riportato lievi ferite. Il 32enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Con l'agguato di oggi salgono a nove le sparatorie avvenute nel 2021 a San Severo dove ci sono stati 4 omicidi, tre dei quali in ambito criminale. La polizia sta verificando se questo omicidio sia collegato all'uccisione di Matteo Anastasio avvenuta per strada durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio. Durante l'agguato, compiuto con colpi di pistola, fu ferito per errore un bimbo di sei anni, imparentato con la vittima, che tuttora versa in gravissime condizioni.

La dichiarazione del sindaco di San Severo, Francesco Miglio:

"Sono molto scosso per l'accaduto. E' il quarto omicidio nella nostra città. Ho subito avuto contatti con il Prefetto di Foggia Carmine Esposito ed il Sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto a cui ho chiesto un'attenzione immediata per la mia città, attraverso il potenziamento degli organici ed il completamento delle unità operative del Reparto prevenzione crimine. Sorge il sospetto, ma saranno le indagini a verificarlo, che siano in atto dinamiche pericolose a cui lo Stato non deve e non può assistere senza risposte immediate ed adeguate. La città di San Severo chiede questo e lo chiede in tempi brevi".

Le dichiarazioni del sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto:

"Oggi si è consumato l'ennesimo fatto di sangue nel foggiano: a San Severo nel corso di una sparatoria è stato ferito gravemente un uomo, pregiudicato. Due persone sono state inoltre raggiunte dai proiettili, fra cui, ancora una volta, un bambino. Una situazione da far west dove la criminalità organizzata agisce in sprezzo della legge sfidando apertamente lo Stato. Non è accettabile che si arrivi a sparare per strada, in un clima da guerra civile. Ho immediatamente sentito il Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e gli ho assicurato il massimo impegno del Ministero dell'Interno, a livello centrale e periferico, per contrastare la criminalità e dare ai cittadini una risposta forte in termini di sicurezza e di legalità sul territorio".