Il Lecce supera 3-1 il Parma e accede ai sedicesimi di Coppa Italia. Gli emiliani si portano in vantaggio in avvio con Brunetta, a segno al 7', ma poi subiscono il ritorno dei pugliesi, che espugnano il Tardini grazie alla doppietta di Coda, in gol al 9' del primo tempo e al 31' della ripresa, e alla rete di Tuia. Il Lecce ai sedicesimi se la vedrĂ con lo Spezia.