Rave party di Ferragosto a Porto Cesareo, nel Leccese. Sono almeno trecento le persone che si sono radunate in campagna a festeggiare con musica no-stop e bevande, nei pressi della pista di collaudo di una multinazionale tra Nardò e Porto Cesareo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia per gestire l'assembramento non autorizzato.