Improvvisa tromba d'aria nel pomeriggio sul litorale di Torre Lapillo

La costa di Porto Cesareo

Momenti di paura in un tratto del litorale di Torre Lapillo, localita' di Porto Cesareo (Lecce) per una improvvisa tromba d'aria abbattutasi su una lingua di spiaggia libera tra i lidi Orange Sun e Bahia del Sol. Alle 16.40 il vortice di aria ha attraversato in perpendicolare la spiaggia all'improvviso e una seria di ombrelloni sono volati in aria per poi ricadere sui bagnanti. Una grossa bancarella di prodotti per il mare è stata catapultata in acqua a diversi metri di distanza dalla costa e un ragazzo, un bagnante, è stato travolto. La tromba d'aria ha continuato il suo percorso in acqua ad alta velocità senza investire i bagnanti. Qualcuno è rimasto ferito per fortuna in maniera lieve dalla caduta degli oggetti alzatisi in volo.