Vaccinazione

Circa il 6% dei cittadini dai 60 anni in su non è immunizzato, la fascia meno protetta è quella tra 60 e 69 anni con 42.963 non vaccinati, 8,69% del totale. La Puglia ha la migliore copertura tra gli over60. Per quanto riguarda i giovani, invece, tra i 16 e 19 anni il 60,52% ha già ricevuto almeno una dose; mentre tra i 12 e 15 anni il 23,82% si è sottoposto alla prima somministrazione, sopra la media italiana.