Acciaierie d'Italia, sindacati convocati per martedì prossimo

Acciaierie d'Italia

Martedì prossimo, 28 settembre, i sindacati metalmeccanici dell'ex Ilva di Taranto sono stati convocati a Roma dalla direzione risorse umane di Acciaierie d'Italia. All'ordine del giorno l'analisi delle prospettive aziendali, mentre da lunedì 3500 dipendenti saranno in cassa integrazione ordinaria per tredici settimane. La cassa integrazione post covid, infatti, terminerà per i dipendenti interessati sabato 25 settembre