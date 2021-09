Acciaierie d'Italia annuncia la cassa integrazione per 3500 lavoratori

L'ex Ilva

Il provvedimento arriva a scadenza di ulteriori 13 settimane di cassa post Covid 19 concesse con la legge n. 69 del 2021 e in scadenza il 25 settembre. Nella lettera inviata a Fim, Fiom, Uilm, Usb, Ugl e Confindustria Taranto, il direttore delle Risorse umane, Arturo Ferrucci, scrive che "nonostante nel generale contesto di mercato siano oggi percepibili segnali ottimistici nella crescente e maggiormente stabile domanda di acciaio", il blocco produttivo dei mesi scorsi "ha condizionato e continua ad incidere in modo inevitabile sulla possibilità di poter saturate gli impianti di laminazione e rilavorazione a valle del ciclo produttivo sia per lo stabilimento di Taranto ma anche per i centri di lavorazione e laminazione a freddo del Nord Italia (Genova, Novi Ligure e Racconigi) con ovvie ricadute sulla possibilità di impiego in modo continuativo del personale addetto a tali impianti". Nella comunicazione ai sindacati, Ferrucci rammenta la fermata non programmata dell'altoforno 2, "che ha riguardato la riduzione della capacità produttiva di ghisa di circa 5mila tonnellate al giorno, con conseguente fermata dell'acciaieria 1", e a seguire la fermata dell'altoforno 4 per 60 giorni da aprile a giugno scorsi con una "ulteriore mancata produzione di circa 5mila tonnellate