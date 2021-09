Il teatro Paisiello riapre con il concerto del Grup Yorum

Il teatro Pasiello a Lecce

Sabato 2 ottobre, alle 20.30, riapre il Teatro Paisiello di Lecce: il più piccolo e il più antico teatro della città - che festeggia quest'anno i 150 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta a gennaio del 1871 - sarà restituito alla fruizione del pubblico dopo i lavori di adeguamento degli impianti, per i quali è stato chiuso alcuni mesi.

Il concerto della riapertura ospita una delle tappe italiane dei Grup Yorum, la band turca nota per diffondere attraverso la musica messaggi di sensibilizzazione per la difesa e il rispetto dei diritti umani.

La storia della band - che rinnova costantemente i suoi musicisti - inizia nel 1985 con la fondazione da parte di quattro studenti

della Marmara University e assume i connotati che mantiene ancora oggi nel 1992 quando gli Yorum furono i primi a cantare in pubblico in curdo, cosa che la giunta militare aveva vietato di fare del 1980. Una storia, la loro, di resistenza e di battaglia alla repressione che passa da minacce, processi per terrorismo contro i loro membri, scioperi della fame finiti in qualche caso

tragicamente. Due dei suoi componenti, Helin Bölek e Ibrahim Gökçek, cantante e bassista della band musicale, l’anno scorso hanno trovato la morte dopo aver sostenuto rispettivamente 288 e 323 giorni di digiuno. Organizzato dal Comitato Solidale Grup Yorum che, per finanziarlo, ha lanciato una racconta fondi che ha coinvolto movimenti, attivisti, associazioni e cittadini.