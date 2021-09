L'autopsia non chiarisce per ora le cause della morte di Paolo Caprio

Policlinico Bari

L'autopsia è stata eseguita oggi nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari dalla dottoressa Sara Sablone, nominata come consulente tecnico dalla Procura, ma serviranno gli accertamenti istologici e altri esami per capire le cause esatte della morte. La dinamica è già abbastanza chiara: nella notte tra il 4 e il 5 settembre, in una stazione di servizio alla periferia di Bitonto, Giampalmo ha colpito la vittima sul viso durante un litigio, secondo gli inquirenti per futili motivi, e il 40enne è poi caduto sbattendo la testa sul marciapiede. Al momento il 20enne risponde di omicidio volontario aggravato in quanto, secondo l'accusa, essendo un esperto di arti marziali avrebbe sferrato quei pugni con l'intenzione di uccidere. Domani mattina Giampalmo, che è in carcere a Bari da domenica, comparirà dinanzi al gip per l'udienza di convalida del fermo e per l'interrogatorio, a seguito del quale il giudice deciderà se applicare misura cautelare e per quale reato, se omicidio volontario o preterintenzionale.