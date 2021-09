Le scuole vincitrici della V edizione del Premio Vito Maurogiovanni

La Giuria del Premio, presieduta dal prof. Corrado Petrocelli (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di San Marino) e composta da Daniele Maria Pegorari (docente italianista dell’Università di Bari); i giornalisti Enrica Simonetti, Maria Luisa Sgobba, Onofrio Pagone, da Nicola Marrone (in rappresentanza del Consiglio regionale della Puglia), Vito Leccese (in rappresentanza del Comune di Bari), Mario Trifiletti, (in rappresentanza dell’ USR Puglia), ha individuato 12 scuole del territorio dell’intera Regione Puglia, sulle 40 che hanno preso parte al concorso. Le scuole, a causa delle regole covid, sono intervenute alla premiazione con i Dirigenti scolastici, docenti e una rappresentanze di Studenti di ciascun Istituto scolastico. Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia, ha confermato la volontà di proseguire le attività in corso: “Le opere di Vito Maurogiovanni rappresentano un patrimonio importantissimo per la Puglia. Il suo passare dalla cultura popolare al teatro, alle tradizioni, al dialetto, cui ha dato dignità letteraria e teatrale, raccontano la sensibilità di un uomo straordinario prima ancora che di un giornalista, un poeta e uno scrittore straordinario. La valorizzazione delle tradizioni popolari e i messaggi positivi di cui Maurogiovanni si è fatto portatore nelle sue opere sono anche un grande strumento di promozione della nostra regione, con il rinnovo del Protocollo d’intesa per le iniziative da realizzare nel prossimo triennio, a partire dal Premio, che porta il suo nome, e fino alla distribuzione dei suoi libri all’interno delle scuole, un’occasione imperdibile per avvicinare le nostre ragazze e i nostri ragazzi alla propria storia e farne cittadini attenti e consapevoli." Questo l'elenco delle scuole premiate: SEZIONE I SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - I Classificato – Sezione I - Scuole Primarie I premio € 1.800,00 Istituto Comprensivo Galileo Galilei - Plesso Gabelli di Taranto, classe Quinta sez. C Dirigente scolastico: Antonietta Iossa - Referenti: Rossana Bocconi, Daniela Sasso Titolo del lavoro: “Un viaggio virtuale nella nostra città” (video). II Classificato – Sezione I - Scuole Primarie - II premio € 1.200,00 Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatone-Seclì (LE), n. 2 classi Seconde, n. 2 classi Terze, n. 3 classi Quarte, n. 3 classi Quinte. Dirigente scolastico: Antonio Caputi - Referente: Giancarlo Pellegrino

Titolo del progetto: “Musica in testa: Mamma cara, mia amata” -Podcast e libro. III Classificato – Sezione I - Scuole Primarie - III premio € 1.000,00 Scuola Primaria “Hero Paradiso” di Santeramo in Colle (BA), classi Quinte. Dirigente scolastico: Elena Cardinale - Referente: Maria Stano Titolo del lavoro “Le Carte di Zio Hero” - Gioco del Mercante in fiera. SEZIONE II SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - I Classificato – Sezione II - Scuole Secondarie di I Grado - I premio € 1.800,00 Istituto Comprensivo Polo 2 di Gallipoli (LE), classi Prime, classe Prima sez. E plesso Santa Chiara Dirigente scolastico: Lucilla Vaglio - Referente: Marzia Maria Sansò

Titolo del lavoro: “Scorci poetici delle corti” - Video. II Classificato – Sezione II - Scuole Secondarie di I Grado - II premio €1.200,00 Istituto Comprensivo Settanni-Manzoni di Rutigliano (BA), classi Terze. Dirigente scolastico: Attuale: Maria Grazia Montedoro – Maria Melpignano (ex Dirigente) - Referenti: Angela Palumbo, Ermelinda Nasuto (attrice e regista) Titolo del progetto: “Storia di Pagliacci” di Vito Maurogiovanni - Soggetto teatrale. III Classificato – Sezione II - Scuole Secondarie di I Grado - III premio €1.000,00 Istituto Comprensivo Balilla- Imbriani di BARI. classi Seconda e Terza sez. C Dirigente scolastico: Attuale: Giuliana De Florio - Antonietta Scurani (uscente) -Referenti: Paola Campa, Lucia Schiralli Maurizio Triggiani. Titolo del progetto: “Rifugiati” - Saggio teatralizzato. SEZIONE III SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - I Classificato – Sezione III - Scuole Secondarie di II Grado - I premio € 1.800,00 IISS Panetti- Pitagora- di BARI, classi Quinte sezione Informatica. Dirigente scolastico: Eleonora Matteo - Referente: Maria Teresa Giuliani. Titolo del progetto: “Dal caffè di notte alla smart city”. II Classificato – Sezione III - Scuole Secondarie di II Grado - II premio € 1.200,00 Liceo Statale Tito Livio di Martina Franca (TA), alunni delle classi Quarte C e D - Liceo Scientifico

Dirigente scolastico: Giuseppe Semeraro Referenti - Maddalena Cardone, Anna Maria Pastore. Titolo del progetto: “La Storia negata nelle pagine di Vito Maurogiovanni” - Saggio storico e video. III Classificato – Sezione III - Scuole Secondarie di II Grado- I premio € 1.000,00 Convitto Nazionale Cirillo di BARI - classe Seconda sez. B - sezione Liceo classico. Dirigente scolastico: Ester Gargano - Referente: Federica Introna. Titolo del progetto: “La ragazza sul balcone” di Vito Maurogiovanni – Cortometraggio. MENZIONI SPECIALI - Menzione speciale della Giuria alla Scuola secondaria di I grado Amedeo D’Aosta di BARI, classi Seconde C e G

Dirigente. Attuale: Immacolata Abbatantuono - uscente Irma D’Ambrosio. Referenti: Adangela Carone, Chiara Garibaldi. Titolo del progetto: “Artsteps Rapsodia per una città” – Video. Menzione speciale della Giuria all’ IISS sezione classica Vincenzo Lilla di Francavilla Fontana (BR) - 9 studentesse Liceo classico. Dirigente scolastico: Giovanna Spagnolo Referente: Angelo Nicola D’Elia e Camarda Anna. Titolo del progetto: “Ti contu ti Francheidda mea” - Video. Menzione speciale della Giuria al Liceo Scientifico Fermi di Bari, classi Seconde F e L Dirigente scolastico: Ivana Griseta - Referente: Chiara Calò. Titolo del progetto: “Il caffè di Via de Rossi”