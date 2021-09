Taranto. 33enne ferito alle gambe in un agguato

L'ospedale di Taranto

Un uomo di 33 anni e' stato ferito alle gambe dai proiettili esplosi durante un agguato a Lido Azzurro, alle porte di Taranto. La vittima e' un 33enne che lavora in un maneggio. E proprio vicino al maneggio gli e' stato teso l'agguato. Il giovane, subito soccorso, e' stato trasportato in ospedale e non e' in pericolo di vita. La persona che ha sparato e' fuggita in sella ad un ciclomotore. Le indagini sono svolte dalla Polizia che ha raccolto alcune testimonianze. Escluso ogni coinvolgimento dei proprietari del maneggio. A quanto pare, alla base del ferimento ci potrebbero essere motivi di natura passionale, ma gli investigatori della Squadra Mobile non escludono altre possibili ipotesi.