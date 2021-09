Il Sindaco di San Severo: "E' necessaria una sezione della Corte d'Appello"

San Severo, palazzo di Città

Nel 2017 il consiglio provinciale di Foggia, sotto la presidenza di Miglio, con voto favorevole di tutte le forze politiche, approvò una delibera che formalizzava le richieste di istituzione di una sezione distaccata di Corte d'Appello a Lucera nel palazzo dell'ex Tribunale. "Avere una sede di Corte d'Appello nella nostra provincia significa avere la Direzione Distrettuale Antimafia a Foggia, il Tribunale per i Minorenni e altro ancora", spiega. "La Direzione Distrettuale Antimafia significherebbe avere sul territorio e non a distanza da Bari una magistratura inquirente dedicata a indagare e perseguire reati di stampo mafioso", va avanti. "Il Tribunale per i Minorenni costituirebbe un significativo rafforzamento della tutela dell'infanzia, recentemente, in maniera spudorata, offesa da criminali che, nel loro forsennato desiderio di realizzare i propri disegni delinquenziali, non si fermano neppure davanti a un bambino", prosegue il sindaco. "Rivolgo un appello accorato a tutti i nostri rappresentanti, nessuno escluso. Lo chiede la nostra gente, la nostra terra", conclude.