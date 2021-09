“Santeramo città che legge”, in particolare letteratura per l’infanzia

La Biblioteca di Santeramo

“Santeramo vola sulle ali dei libri… tutti a bordo!” è questo il claim del progetto che mercoledì 8 settembre verrà presentato agli stakeholders del territorio in un kick off previsto alle ore 18.00 presso la biblioteca “Giovanni Colonna”. Seguirà alle ore 21.00 la prima delle due Notti in biblioteca indirizzata a bambini (l’altra per adulti è in programma a ottobre) che inaugura una serie di eventi promossi dall’amministrazione comunale di Santeramo in Colle e coordinati dalla cooperativa sociale Ulixes. A seguire mercoledì 15 settembre alle ore 18.30 ci sarà il lancio ufficiale del progetto negli spazi della biblioteca alla presenza del sindaco Fabrizio Baldassarre, della coordinatrice della biblioteca per conto della cooperativa Soleluna Rosa Angela Silletti, dei rappresentanti della Cooperativa Ulixes e di alcune Guide ufficiali del Parco Nazionale dell’Alta Murgia moderati dalla giornalista Anna Larato con la presentazione del libro Frammenti di Murgia (Secop 2019). Si tratta del primo di quattro Aperibooks, che si svolgeranno da settembre ad aprile 2022, e sarà l’occasione per la presentazione del programma unitario e la distribuzione dei passaporti del lettore, uno strumento che accompagnerà i cittadini durante i singoli appuntamenti e sul quale si potranno apporre di volta in volta i timbri di partecipazione agli eventi.