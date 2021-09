Gli spara alle gambe perché ha chiesto l'amicizia facebook alla sua donna

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura hanno concluso le indagini sulla sparatoria avvenuta nella mattinata di domenica 12 settembre nei pressi di un maneggio di Lido Azzurro. Il presunto responsabile, un pregiudicato tarantino di 49 anni, resosi irreperibile subito dopo il fatto, non ha potuto far altro che presentarsi volontariamente ieri pomeriggio, in compagnia del suo avvocato, negli Uffici della Questura, dopo essere stato pressato dalle ricerche della Polizia. L'indagato, che aveva un suo cavallo nel maneggio dove lavorava la vittima, da qualche giorno era alla sua ricerca poiché l'uomo ferito avrebbe avuto la 'colpa', a suo parere, di aver chiesto l'amicizia su facebook alla sua compagna. Così, intorno all'ora di pranzo, il 49enne è riuscito a rintracciare il suo obiettivo prima in una salumeria sempre della zona e, non riuscendo ad avere un confronto diretto, lo ha raggiunto a bordo della sua moto sparandogli tre colpi d'arma calibro 7,62 e ferendolo ad entrambe le gambe. Dopo il gesto assurdo il pregiudicato ha abbandonato la sua moto, poi ritrovata dai poliziotti, ed è fuggito a bordo della sua auto, facendo perdere le tracce, fino a ieri pomeriggio quando, ormai braccato dalla Polizia ha deciso di costituirsi. Il 49enne fermato è in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, minacce gravi e spari in luogo pubblico.