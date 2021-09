Resta in carcere Fabio Giampalmo

L'area di servizio in cui è stato ucciso durante una lite Paolo Caprio

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di Fabio Giampalmo, il ventenne accusato di aver ucciso Paolo Caprio, la notte tra il 4 e il 5 settembre, in una stazione di servizio alla periferia del comune barese. Disposta la custodia cautelare in carcere.

Nell'udienza di convalida l'indagato aveva confermato di aver colpito con tre pugni il quarantunenne per alcuni "sguardi provocatori" a sua moglie e alle donne di alcuni suoi amici, senza però l'intenzione di ucciderlo. Per la procura l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi e dall'aver commesso il fatto attraverso l'uso di tecniche di combattimento tali da ostacolare la privata difesa.