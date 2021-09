Formazione del Bari calcio

Entra Simeri e risolve tutto. Il Bari vince a Catania 2-1 e vola in testa alla classifica in attesa del posticipo di domani fra Monopoli e Avellino. Bari in vantaggio con Terranova e raggiunto da Moro. Poi Simeri fa gol a pochi secondi dalla fine. Sconfitto il Taranto a Pagani per 2 a 1 con un gol incassato al 96esimo. Pari esterno a Latina del Foggia e sconfitto il Francavilla a Messina. Ora tocca all'Andria contro la Vibonese.