Terza dose. Puglia pronta per gli over 80

Un centro vaccinale a Foggia

Si comincerà presto con la terza dose di vaccino per gli over 80. Dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico del governo, anche la Puglia si prepara. Le dosi sono già disponibili, toccherà poi anche ai medici di base recarsi in casa degli anziani che non possono muoversi. " Evitando i ritardi che ci sono stati mesi fa, all'inizio della campagna vaccinale. Abbiamo migliorato i modelli organizzativi della prima fase, credo che abbiamo tutti gli elementi a disposizione per iniziare senza criticità" assicura il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. ( G.L.V.)