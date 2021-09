Omicidio Romito. Condannato a 30 anni il presunto esecutore materiale

omicidio Vito Romito

Il 18enne ucciso era ritenuto vicino ai rivali del clan Strisciuglio. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. Il gup ha inoltre assolto "per non aver commesso il fatto" Giorgio Martiradonna, 50 anni, imputato in qualità di mandante disponendone l'immediata scarcerazione, anche se resta detenuto per altra causa. Secondo l'accusa, che aveva chiesto la condanna a 30 anni di reclusione per entrambi gli imputati ritenuti affiliati al clan Capriati di Bari, Romito sarebbe stato ucciso per vendicare l'omicidio, avvenuto pochi giorni prima, il 27 novembre 2004, di Antonio Fanelli, 34 anni. L'inchiesta sul delitto Romito è stata archiviata due volte negli anni scorsi e poi riaperta grazie alle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia. La vittima fu raggiunta, mentre era all'esterno di un bar nel quartiere San Paolo di Bari, da un commando a bordo di due moto e ucciso con sette colpi di pistola al petto e al collo.