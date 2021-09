Roghi e fuochi pirotecnici illegali, Decaro scrive alla Prefetta

incendi

Roghi illegali - in particolare nei quartieri baresi di Carbonara, Ceglie e Loseto - che arrivano a "lambire pericolosamente zone densamente abitate" e accensione di fuochi pirotecnici abusivi in diversi quartieri della città : sono le due questioni sulle quali il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha chiesto alla prefetta Antonella Bellomo un incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Per entrambi i fenomeni - spiega il sindaco nella nota indirizzata alla prefetta - si registra, purtroppo, una preoccupante escalation che, oltre al disturbo della quiete pubblica, determina un impatto negativo sull'ambiente, per non parlare dei risvolti criminali che sottendono ai due fenomeni".