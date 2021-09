Bari. Sosta al largo il più grande yacht del mondo

Sailing Yacht A

Il più grande yacht a vela del mondo ha fatto tappa a Bari. Nelle acque antistanti il porto, il magnifico e avvenieristico natante non ha lasciato indifferenti i baresi, accorsi sul lungomre per ammirarlo. Il suo proprietario, l'oligarca russo Andrey Melnichenko, avrebbe speso oltre 460 milioni di dollari per farlo realizzare. Sailing Yacht A, varato nel 2015, è lungo 143 metri. Provvista di un motore assistito a vela, è stata progettata dalla Doelker + Voges, da Philippe Starck su un'idea originale di Jacques Garcia e costruito da Nobiskrug a Kiel, in Germania. In questi giorni il veliero sta attraversando le acque pugliesi, ma Sailing Yacht A da diversi anni frequenta le coste italiane, non finendo di stupire chi riesce ad avvistarla.