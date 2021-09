Il Direttore dell'orchestra del Petruzzelli all'Opera de Paris

Il maestro Giampaolo Bisanti

Debutto all’Opéra National de Paris, il più importante teatro d'opera francese, per il direttore stabile dell'Orchestra del Petruzzelli. In scena c'era L’ Elisir d’amore firmato da Laurent Pelly.

Nell'agenda di Bisanti nei prossimi mesi anche l’Opera di Montecarlo, la Staatsoper di Vienna, la Deutsche Oper di Berlino, l’Opera di Amburgo ed il debutto al Teatro alla Scala nel mese di marzo 2022 con Adriana Lecouvreur, in un cast che vedrà la partecipazione di Anna Netrebko nel ruolo della protagonista nello storico spettacolo del Covent Garden di Londra, per la regia di David McVicar.

Giampaolo Bisanti tornerà al Teatro Petruzzelli il 26 novembre per un concerto sinfonico con violino solista Vadin Repim e, a seguire, per la chiusura della Stagione d’Opera 2021 con Tosca di Giacomo Puccini. Sempre a Bisanti sarà affidata la bacchetta per il concerto inaugurale della Stagione Sinfonica 2022 nel mese di gennaio.