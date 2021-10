I Presidenti dei Consigli Regionali ospiti in Puglia dal 28 al 29 ottobre

L'aula del consiglio regionale della Puglia

"E' un grande onore per il Consiglio regionale della Puglia accogliere i Presidenti delle Assemblee Legislative italiane - ha dichiarato la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone - e con l'occasione presentare il Rapporto annuale sulla Legislazione alla presenza del vicepresidente della Camera dei deputati, l'on. Ettore Rosato. Un'occasione importante per la Puglia, per rilanciare da Sud il messaggio di un'Italia unita e coesa pronta a ripartire, e ribadire la centralità delle Regioni nelle strategie di rilancio e crescita del Paese".