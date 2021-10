“L'amore inabitabile”. L'attore Dario Lacitignola al Teatro di Massafra

Teatro comunale di Massafra

Al centro del suo percorso, uno studio sul testo della scrittrice e psicoterapeuta Donatella Caprioglio. Un lavoro di ricerca che indaga la difficoltà delle relazioni sentimentali che, talvolta, si trasformano in rapporti di dipendenza reciproca tanto da diventare tossici, soffocanti e fisicamente pericolosi. La pièce teatrale analizza la relazione tra il sentimento di abitabilità di un rapporto e il legame con gli spazi della relazione, ovvero le case, l’arredamento e il profondo senso dell’abitare e dell’abitarsi. Sono previsti incontri gratuiti e momenti di coinvolgimento di attrici, attori e spettatori e una restituzione finale alla comunità del lavoro svolto. Dario, Ubaldo Lacitignola, classe 1975, attore e regista di numerosi spettacoli, coltiva la passione per il teatro dal 1985. Con il Gruppo Folletti e Folli, che ha fondato, si dedica anche alla promozione dell’arte del teatro conducendo laboratori che coinvolgono ragazzi e non solo. Con il maestro Carlo Formigoni, considerato il padre del teatro ragazzi in Italia, collabora dal 2012.