Completamente rinnovata e riorganizzata la Terapia Intensiva Neonatale

Unità intensiva neonatale a Taranto

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano oggi a Taranto insieme all'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, all’ospedale Ss. Annunziata in occasione del riavvio delle attività della TIN, che offre la migliore cura e assistenza ai neonati del territorio jonico che, in caso di necessità, potranno usufruire delle innovazioni tecnico-scientifiche a disposizione. La TIN è stata dotata di ventilatori neonatali top di gamma (utilizzati per ventilare nel modo meno traumatico possibile soprattutto i prematuri), di apparecchiature non invasive per la valutazione del flusso cerebrale (NIRS) e di video-EEG per lo studio neurologico dei neonati pretermine, asfittici o affetti da patologie epilettiche. È stata aggiornata, inoltre, la centrale di monitoraggio.