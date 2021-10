Secondo attentato in un mese alla abitazione di una coppia di Nardò

La piazza di Nardò

Ignoti hanno appiccato il fuoco ad un appartamento in via XXV luglio, a Nardò. Chi ha agito ha cosparso del liquido infiammabile nella parte retrostante dell'appartamento, appiccando poi il fuoco che ha danneggiato le pareti esterne e le piante. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata proprio la padrona di casa che ha chiamato forze dell'ordine e vigili del fuoco. Un vero e proprio avvertimento, un gesto mirato, il secondo in un mese. Qualche settimana fa infatti, davanti alla porta dello stesso appartamento, è stata piazzata e fatta esplodere una bomba carta. Dietro i due episodi ci potrebbe essere la stessa mano, gli investigatori sono al lavoro per arrivare a movente e autori degli attentati.