Giudice di Pace: "La Popolare di Bari risarcisca 3 risparmiatori"

Banca Popolare Bari

Il Giudice di Pace ha accolto i ricorsi di 3 risparmiatori della Popolare di Bari, ordinando alla banca di risarcire l'intero importo investito in azioni. Per uno dei tre casi, il giudice ha anche disposto "l'esecuzione provvisoria del decreto in mancanza di pagamento immediato". I ricorsi erano stati presentati dopo le decisioni favorevoli dell'Acf della Consob, l'arbitro per le controversie finanziarie, alle quali la banca non ha fino ad oggi dato seguito. Le pronunce dell'Acf a favore dei risparmiatori della Popolare di Bari che negli ultimi anni hanno visto quasi azzerato il valore delle proprie azioni, sono almeno 250.