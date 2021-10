21 progetti finanzianti in Puglia con i fondi del Pnrr

La stazione ferroviaria di Bari

Sono 21 i progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica che saranno finanziati in Puglia grazie ai fondi del Pnrr, per quasi 400 milioni di euro. Tra questi c'è la riorganizzazione del nodo ferroviario di Bari che da solo vale 100 milioni di euro ed è inserito tra gli otto progetti pilota ad alto rendimento. La Puglia è la regione con il più alto numero di progetti approvati, sul totale di 159 in tutta Italia