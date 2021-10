Tangenti per appalti del Petruzzelli: l'ex direttore risarcirà 1 milione

Focolaio al Petruzzelli

Raggiunto l'accordo sul patteggiamento nell'udienza preliminare del processo sulle presunte tangenti per gli appalti del teatro Petruzzelli di Bari. Le indagini della polizia avevano accertato un giro di mazzette pagate dal 2010 a 2015 per oltre 410 mila euro per ottenere l'affidamento dei servizi di pulizia, di trasporto e facchinaggio, di forniture di materiale illumino-tecnico, di vigilanza e custodia. L'ex direttore amministrativo, Vito Longo, risarcirà l'intero danno causato alla Fondazione. La pena proposta è di 3 anni e 9 mesi di reclusione. Sono in tutto otto gli imputati.