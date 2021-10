Covid, 147 positivi, 2 decessi

Analisi Covid

Sono 147 i casi di Covid registrati oggi in Puglia: 25 in provincia di Bari, 9 nella provincia BAT, 5 in quella di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto e un residente fuori regione. Effettuati 22606 test. Sono stati registrati anche 2 decessi. Attualmente sono 2.018 le persone positive, 131 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 270.749 a fronte di 3.972.279 test eseguiti, 261.910 sono le persone guarite e 6.821 quelle decedute.