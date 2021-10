Molte riconferme nella tornata elettorale amministrativa in Puglia

Elezioni amministrative

A Nardò, in particolare, Pippi Mellone va oltre il 69 per cento, mentre a Gallipoli, dove lo spoglio delle schede è ancora in corso, Flavio Fasano, antagonista più accreditato del sindaco uscente Stefano Minerva, ammette la sconfitta con un post dai toni piuttosto polemici pubblicato sui social.

Sindaci eletti:

Sannicandro di Bari: Giuseppe Giannone - Avetrana: Antonio Iazzi - Torricella: Francesco Turco - Alberona: Leonardo De Mattaeis - Celenza Valfortore: Massimo Venditti - Sant'Agata di Puglia: Pietro Bove - Panni: Amedeo De Cotiis - Cisternino: Lorenzo Perrini - Cannole: Leandro Rubichi - Caprarica di Lecce: Paolo Greco - Nociglia: Vincenzo Vadrucci - Patù: Gabriele Abaterusso - Sanarica: Salvatore Sales - Specchia: Anna Laura Remigi -

Nei 54 Comuni al voto in Puglia l'affluenza media finale è stata del 63,2%Più alta rispetto al dato nazionale (54,64%) ma più bassa rispetto all'ultima tornata del 2016, quando si attestò al 68,51%

La percentuale più alta di votanti si registra nella Bat, con il 67,7%. Seguono le province di Brindisi (64,79%), Taranto (64,52%), Lecce (64,48%), Bari (62,91%) e Foggia (58,78%).