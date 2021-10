Un patto etico per la filiera lattiero casearia in Puglia

Mozzarella pugliese

Un Protocollo per la stabilità, la sostenibilità e la valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese firmato dai rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, UCI, Associazione regionale Allevatori ARA-Puglia, Confcooperative, Uecoop, CNA, Confartigianato, Confindustria, Unci, Agci. La Regione Puglia si è impegnata, per la prima volta, a chiudere la filiera istituendo un tavolo di confronto costruttivo con la GDO/DO, che fino a questo momento è stata esclusa da qualsivoglia trattativa. Nell'ottica di valorizzazione di tutta la filiera, l'Assessore Pentassuglia, grazie alla sottoscrizione di questo protocollo, si è impegnato, inoltre, a facilitare l'accesso a fondi ed incentivi, regionale ed europei, per l'innovazione e l'internazionalizzazione.