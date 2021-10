San Nicandro Garganico

Focolaio Covid-19, a San Nicandro Garganico, comune in provincia di Foggia, dove sono risultati positivi 26 studenti appartenenti a 22 classi, 5 docenti e 31 familiari. In quarantena ci sono 600 persone. L'azienda sanitaria ha applicato tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento e procede il monitoraggio in tutte le scuole.