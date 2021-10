Lite a colpi di pistola tra un bidello ed un custode

Tutto è avvenuto nel cortile della scuola media Petrarca in via Togliatti a San Severo, fortunatamente in assenza degli studenti. Lì è stato ritrovato un bidello 60enne ferito con un colpo di pistola alla testa. A sparare, secondo le prime ipotesi dei carabinieri, potrebbe essere stato il custode del plesso, 83enne, forse al culmine di una lite per motivi ignoti. Sul posto non sarebbero stati rinvenuti bossoli. Il bidello è stato ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.