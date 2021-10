Incidente in Arabia Saudita, muore ballerino biscegliese

Antonio Caggianelli

Tragica morte in Arabia Saudita del ballerino biscegliese Antonio Caggianelli, 33 anni. L'uomo era impegnato in una tournee nella penisola arabica. Due auto sono finite in una scarpata. Nell'incidente stradale hanno perso la vita altre quattro persone, tre italiani ed una del luogo. Antonio era molto conosciuto nella sua città. Era partito per l'Arabia con tanto entusiasmo. L’incidente e’ accaduto al rientro da una gita sulle montagne nel deserto. Caggianelli faceva parte di una compagnia impegnata nella inaugurazione di un nuovo teatro e recentemente si era esibito nella Notte della Taranta.