A Nicola Lagioia il premio Lattes Grinzane 2021 per "La città dei vivi"

Nicola Lagioia

Lo scrittore barese Nicola Lagioia è il vincitore dell'undicesima edizione del Premio Lattes Grinzane per il romanzo "La città dei vivi", pubblicato da Einaudi. Il riconoscimento è stato assegnato con i voti di 400 studentesse e studenti delle venticinque giurie scolastiche delle scuole superiori (ventiquattro in Italia e una a Madrid)

Il romanzo di Lagoia racconta un fatto reale: l'omicidio di un giovane da parte di due ragazzi di buona famiglia. "Proprio immergendosi nel pulsante respiro di Roma - si legge nella motivazione - il narratore porta alla luce tanti resistenti barlumi di umanità; interroga con trattenuta delicatezza, senza moralismo, ma anche senza indulgenza, le ragioni di ciascuno, lontano da ogni indiscrezione e da ogni compiacimento per l'eccesso. Dalle ragioni di un male che sembra rappreso nelle cose, nello sfaldarsi degli spazi civili e sociali, pare quasi estrarre una speranza di umanità e di riscatto".