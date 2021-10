Un pezzo di Nobel in Puglia

giorgio parisi

Ci sono almeno due gruppi di ricerca che in queste ore esultano nella nostra regione per il premio Nobel per la fisica assegnato al vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi: sono il Laboratorio di Nanotecnologie del CNR di Lecce e il Dipartimento interateneo di Fisica a Bari, diretto da Roberto Bellotti. Dal Salento sono arrivate le congratulazioni di Giuseppe Gigli, in questo momento a capo del Laboratorio di Nanotecnologie: "Parisi รจ un nostro storico associato e i suoi modelli teorici, che hanno infinite applicazioni nella vita di ogni giorno, sono utilizzati da noi come in tutto il mondo". Anche a Bari sono diversi i docenti che possono vantare importanti collaborazioni con il premio Nobel, Parisi: fra loro Paolo Facchi e Saverio Pascazio.