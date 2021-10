Una scuola per Francesco. A Leporano il ricordo dell'operaio morto in mare

incidente al porto di taranto

Una scuola intitolata a Francesco Zaccaria, l'operaio 29enne dell'ex Ilva che morì il 29 novembre 2012 in un incidente sul lavoro al quarto sporgente del porto. Accadrà a Leporano, dove il plesso scolastico ex Batteria-Cattaneo dell'Istituto comprensivo Gemelli verrà dedicato alla memoria del ragazzo rimasto intrappolato in una gru trascinata in mare al passaggio di un tornado. La cerimonia di intitolazione si terrà venerdì prossimo alla presenza del papà di Francesco, Amedeo Zaccaria. Francesco Zaccaria stava preparando il matrimonio e aveva deciso di vivere con la sua compagna a Leporano, ma il suo progetto di vita fu stroncato quel tragico 29 novembre di 9 anni fa.