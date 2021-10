A Taranto il murale di Jorit dedicato a Giorgio Di Ponzio

Il Murale di Jorit dedicato a Giorgio Di Ponzio morto nel 2019 a Taranto

"Questa opera è dedicata a Giorgio, che ha combattuto una guerra che non doveva essere sua, a Carla e Angelo, i suoi genitori, che con incredibile forza continuano a lottare per il diritto alla salute di chi resta". Così lo street artist Jorit ha presentato su Facebook il murale realizzato a Taranto sulla facciata di un palazzo della borgata di Tramontone: raffigura il volto di Giorgio Di Ponzio morto nel 2019 a 15 anni per un tumore che i genitori mettono in relazione alle emissioni dello stabilimento siderurgico ex Ilva.