A Taranto i migranti consegnano in bici i pacchi della solidarietà

I pacchi della solidarietà consegnati alle famiglie in difficoltà a Taranto

La consegna dei viveri della cooperativa "La Solidarietà" alle famiglie segnalate dal Segretariato sociale del Comune di Taranto è stata affidata a un gruppo di migranti a i quali l'associazione "Noi e Voi" ha donato una bicicletta per facilitare gli spostamenti quotidiani.

"Si tratta di cittadini stranieri ormai usciti dal circuito dell'accoglienza che in qualche modo ricambiano quello che hanno già ricevuto in termini di servizi" ha spiegato don Francesco Mitidieri, presidente dell’associazione.