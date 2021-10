Sedicenne risucchiata dal treno

La stazione di Acquaviva delle Fonti

Un tragico incidente la causa della morte di una sedicenne di Cassano della Murge, risucchiata da un treno in transito nella stazione di Acquaviva delle Fonti. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la ragazza era in compagnia di amici, seduta su un muretto a ridosso dei binari. Aveva gli auricolari e forse non si è accorta dell'arrivo dell'Intercity che l'ha sfiorata a 100 chilometri all'ora, trascinandola e facendola sbattere violentemente contro una carrozza. "Da tempo la stazione ferroviaria del paese è diventata un pericoloso luogo di ritrovo serale dei più giovani", ha detto il sindaco Davide Carlucci che proprio ieri sera, un paio d'ore prima dell'incidente, era andato lungo i binari con la Polizia locale per invitare i ragazzi a trascorrere il proprio tempo in luoghi più sicuri della città. Il sindaco ha anche annunciato la proclamazione del lutto cittadino.