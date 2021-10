Draghi a Bari martedì

mario draghi

I dettagli del programma di visita non si conoscono ma è certo che il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, sarà in visita a Bari martedì prossimo. In mattinata, Draghi, accompagnato dal sindaco Decaro sarà impegnato in una visita istituzionale presso un'azienda dell'area industriale di Bari e di seguito in un istituto tecnico superiore della città.