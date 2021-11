Ritrovato corpo mummificato di una donna. Si indaga per femminicidio

Femminicidio a Casarano

 Potrebbe trattarsi dell'ennesimo femminicidio e infatti la procura di Lecce ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio. Ha un nome la donna il cui cadavere ormai mummificato e' stato rinvenuto ieri in un terreno alla periferia di Casarano. Si tratta di una donna di origini straniere che la scorsa estate era stata ricoverata in ospedale per accertamenti. Dopo le dimissioni, di lei non si sono avute piu' notizie fino a ieri, quando un passante ha fatto la macabra scoperta e ha chiesto l'aiuto e l'intervento dei carabinieri. Accanto al cadavere anche gli abiti della donna. Sulle cause della morte e sulle circostanze in cui e' avvenuta, dira' molto di piu' l'autopsia che il medico legale Alberto Tortorella svolgera' la prossima settimana.