Volontari nel week end di Ognissanti per ripulire Viale Candelaro

I volontari foggiani

Anche questo week-end, i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno organizzato un altro intervento di pulizia e raccolta rifiuti in Viale Candelaro. In totale i volontari hanno raccolto tredici sacchi di rifiuti abbandonati tra cui lattine, cartacce, plastica di ogni genere, mozziconi, pacchetti di sigarette e bottiglie di vetro.

La responsabile dell’iniziativa, ha voluto sottolineare come la buona volontà dei cittadini foggiani che amano la propria città dovrebbe essere sostenuta, questo tipo di iniziativa non ha come solo scopo quello di ripulire le zone degradate, ma anche creare una maggiore consapevolezza di rispetto per l’ambiente.

Infatti, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità, da cui prende spunto l’iniziativa: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”